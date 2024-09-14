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Кляті питання

Что должно делать Минобороны для более эффективного ведения войны? Говорим с Марией Берлинской

Федор Попадюк — Суббота, 14 сентября 2024, 19:04

"Неефективність Міноборони в умовах війни — це прямі втрати на фронті", - каже очільниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

6 вересня вона, разом з Дар’єю Каленюк та Альоною Гетьманчук написали текст "Міністерство хаосу Умерова" у якому підбили підсумку року роботи міністра та розповіли про системні проблеми міністерства які досі залишаються невиправленими. 

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговорили з Марією Берлінською про проблеми міністерства, про кроки які слід зробити міністру, щоб Міноборони працювало ефективніше, про необхідну технологічну трансформацію та про те, як РФ вчиться на своїх помилках.

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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