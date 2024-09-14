Что должно делать Минобороны для более эффективного ведения войны? Говорим с Марией Берлинской
"Неефективність Міноборони в умовах війни — це прямі втрати на фронті", - каже очільниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська.
6 вересня вона, разом з Дар’єю Каленюк та Альоною Гетьманчук написали текст "Міністерство хаосу Умерова" у якому підбили підсумку року роботи міністра та розповіли про системні проблеми міністерства які досі залишаються невиправленими.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговорили з Марією Берлінською про проблеми міністерства, про кроки які слід зробити міністру, щоб Міноборони працювало ефективніше, про необхідну технологічну трансформацію та про те, як РФ вчиться на своїх помилках.
Кляті питання
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