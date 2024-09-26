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Подкаст "Кляті питання"

Ядерний шантаж Путіна, криза Вугледару, Шахеди зі "старлінками" – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Четвер, 26 вересня 2024, 18:04

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Розширення російської доктрини ядерного стримування, про яке оголосив Путін;
  • Про причини та наслідки кризи оборони Вугледару;
  • Загальну ситуацію на фронтах;
  • Атаки Запоріжжя КАБами;
  • Застосування росіянами "Шахедів" зі "Старлінками"
  • Можливий перетин білоруським літаком українського повітряного простору.
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Ядерний шантаж Путіна, криза Вугледару, Шахеди зі "старлінками" – головне про війну за тиждень
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