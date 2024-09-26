Ядерный шантаж Путина, кризис Угледара, Шахеды со "старлинками" – главное о войне за неделю

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

Розширення російської доктрини ядерного стримування, про яке оголосив Путін;

Про причини та наслідки кризи оборони Вугледару;

Загальну ситуацію на фронтах;

Атаки Запоріжжя КАБами;

Застосування росіянами "Шахедів" зі "Старлінками"

Можливий перетин білоруським літаком українського повітряного простору.

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про: