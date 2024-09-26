Ядерный шантаж Путина, кризис Угледара, Шахеды со "старлинками" – главное о войне за неделю
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Розширення російської доктрини ядерного стримування, про яке оголосив Путін;
- Про причини та наслідки кризи оборони Вугледару;
- Загальну ситуацію на фронтах;
- Атаки Запоріжжя КАБами;
- Застосування росіянами "Шахедів" зі "Старлінками"
- Можливий перетин білоруським літаком українського повітряного простору.
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Розширення російської доктрини ядерного стримування, про яке оголосив Путін;
- Про причини та наслідки кризи оборони Вугледару;
- Загальну ситуацію на фронтах;
- Атаки Запоріжжя КАБами;
- Застосування росіянами "Шахедів" зі "Старлінками"
- Можливий перетин білоруським літаком українського повітряного простору.
Кляті питання
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