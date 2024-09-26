Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Кляті питання

Ядерный шантаж Путина, кризис Угледара, Шахеды со "старлинками" – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 26 сентября 2024, 18:04

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Розширення російської доктрини ядерного стримування, про яке оголосив Путін;
  • Про причини та наслідки кризи оборони Вугледару;
  • Загальну ситуацію на фронтах;
  • Атаки Запоріжжя КАБами;
  • Застосування росіянами "Шахедів" зі "Старлінками"
  • Можливий перетин білоруським літаком українського повітряного простору.
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти АбукАбук RSSRSS

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Розширення російської доктрини ядерного стримування, про яке оголосив Путін;
  • Про причини та наслідки кризи оборони Вугледару;
  • Загальну ситуацію на фронтах;
  • Атаки Запоріжжя КАБами;
  • Застосування росіянами "Шахедів" зі "Старлінками"
  • Можливий перетин білоруським літаком українського повітряного простору.
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти АбукАбук RSSRSS

Реклама:

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Реклама:
Ядерный шантаж Путина, кризис Угледара, Шахеды со "старлинками" – главное о войне за неделю
26 сентября 2024, 18:04 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Контроль, фрустрация, прощание: отвечаем на вопросы слушателей подкаста War-life balance
25 сентября 2024, 19:49 — Алина Полякова
На всех денег не хватит. Что правительство заложило в бюджет 2025?
24 сентября 2024, 14:42 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Буданов о ресурсах России, план победы от Зеленского
21 сентября 2024, 12:35 — Роман Романюк, Роман Кравец
Встреча Зеленского с Трампом и Харрис, «Схемы» о российской фабрике фейков и разрешение на удары вглубь РФ – "УП. Чат"
20 сентября 2024, 23:33 — София Середа, Евгений Будерацкий
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
3 эпизода
УП-2
20 эпизодов
УП. Вголос
63 эпизода
War-life balance
24 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
УП. Чат
2 эпизода
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
229 эпизодов
Хроніки економіки
85 эпизодов
Оборонcast
1 эпизод
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 эпизодов
(не)Безпечна Країна
48 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов