Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Подкаст "Кляті питання"

Що треба знати про війну на Близькому Сході та її історичні передумови? Подкаст "Кляті питання"

Федір Попадюк — Понеділок, 21 жовтня 2024, 20:10

Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти АбукАбук RSSRSS

Рік тому палестинське угрупування ХАМАС влаштувало теракти в Ізраїлі, вбивши близько 1200 осіб і 251 взято в заручники. Після цього Ізраїль у відповідь розпочав наземну операцію у Секторі Газа, яка триває вже рік. 

Паралельно, 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану, після чого Іран завдав по Ізраїлю удар балістичними ракетами. 

На цьому фоні все частіше лунають розмови про велику війну на Близькому Сході. 

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з Ігорем Семиволосом — директором Центру близькосхідних досліджень та співзасновником Української миротворчої школи про Близький схід. 

Він пояснює історичні передумови конфлікту між Ізраїлем, Палестиною, Ліваном та Іраном, розповідає, чи може протистояння Ізраїлю проти ХАМАС та "Хезболли" перерости у велику війну за участю Ірану та описує, як та чому Росія підігріває ситуацію у регіоні. 

Реклама:

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Реклама:
Що треба знати про війну на Близькому Сході та її історичні передумови? Подкаст "Кляті питання"
21 жовтня 2024, 20:10 — Федір Попадюк
План Зеленського, СЗЧ в армії та "прокурори-інваліди" – "УП. Чат"
18 жовтня 2024, 14:18 — Євген Будерацький, Ангеліна Страшкулич, Тетяна Даниленко
"Бурятський батальон" з корейців, російські дрони "Гербери" та Abrams від Австралії – головне про війну за тиждень
17 жовтня 2024, 22:28 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Серж Лифар. Як СРСР завадив тріумфу міжнародної зірки балету на батьківщині
17 жовтня 2024, 14:00 — Анна Лодигіна
Михайло Гончар: "Слід покласти край транзиту російського газу через Україну завершенням угоди"
16 жовтня 2024, 17:07 — Аліна Фролова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
5 епізодів
УП-2
21 епізод
УП. Вголос
64 епізоди
War-life balance
24 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
УП. Чат
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
235 епізодів
Хроніки економіки
88 епізодів
Оборонcast
3 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 епізодів
(не)Безпечна Країна
50 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів