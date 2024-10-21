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Кляті питання

Что нужно знать о войне на Ближнем Востоке и его исторических предпосылках? Подкаст "Кляті питання"

Федор Попадюк — Понедельник, 21 октября 2024, 20:10

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Рік тому палестинське угрупування ХАМАС влаштувало теракти в Ізраїлі, вбивши близько 1200 осіб і 251 взято в заручники. Після цього Ізраїль у відповідь розпочав наземну операцію у Секторі Газа, яка триває вже рік. 

Паралельно, 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану, після чого Іран завдав по Ізраїлю удар балістичними ракетами. 

На цьому фоні все частіше лунають розмови про велику війну на Близькому Сході. 

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з Ігорем Семиволосом — директором Центру близькосхідних досліджень та співзасновником Української миротворчої школи про Близький схід. 

Він пояснює історичні передумови конфлікту між Ізраїлем, Палестиною, Ліваном та Іраном, розповідає, чи може протистояння Ізраїлю проти ХАМАС та "Хезболли" перерости у велику війну за участю Ірану та описує, як та чому Росія підігріває ситуацію у регіоні. 

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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