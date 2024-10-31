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Кляті питання

Кураховое под прицелом, проблемы ПВО и танковые запасы РФ — о войне через неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 31 октября 2024, 17:51

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Російські "шахеди" та можливий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем ППО, про який писало The Wall Street Journal;
  • Тяжку ситуацію на фронті, захоплення росіянами Селидового та небезпеку для Курахово;
  • Далекобійні крилаті ракети Tomahawk;
  • Спустошення російських складів військової техніки.
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Кляті питання

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