Кураховое под прицелом, проблемы ПВО и танковые запасы РФ — о войне через неделю
— Четверг, 31 октября 2024, 17:51
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Російські "шахеди" та можливий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем ППО, про який писало The Wall Street Journal;
- Тяжку ситуацію на фронті, захоплення росіянами Селидового та небезпеку для Курахово;
- Далекобійні крилаті ракети Tomahawk;
- Спустошення російських складів військової техніки.
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Кляті питання
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