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Подкаст "Кляті питання"

Наступ на Велику Новосілку, нові російські генерали та дистанційні міни ADAM – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 29 листопада 2024, 16:03

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Нові обстріли критичної інфраструктури України;
  • Удари ATACMS по РФ;
  • Ситуацію на фронті, складну ситуацію навколо Великої Новосілки; 
  • Зміну командування в збройних силах РФ; 
  • Про неякісну партію мін для ЗСУ; 
  • Про протипіхотні міни від США
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Наступ на Велику Новосілку, нові російські генерали та дистанційні міни ADAM – головне про війну за тиждень
29 листопада 2024, 16:03 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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