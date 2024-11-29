Наступ на Велику Новосілку, нові російські генерали та дистанційні міни ADAM – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 29 листопада 2024, 16:03
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Нові обстріли критичної інфраструктури України;
- Удари ATACMS по РФ;
- Ситуацію на фронті, складну ситуацію навколо Великої Новосілки;
- Зміну командування в збройних силах РФ;
- Про неякісну партію мін для ЗСУ;
- Про протипіхотні міни від США
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Подкаст "Кляті питання"
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