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Кляті питання

Наступление на Большую Новоселку, новые российские генералы и дистанционные мины ADAM – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 29 ноября 2024, 16:03

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Нові обстріли критичної інфраструктури України;
  • Удари ATACMS по РФ;
  • Ситуацію на фронті, складну ситуацію навколо Великої Новосілки; 
  • Зміну командування в збройних силах РФ; 
  • Про неякісну партію мін для ЗСУ; 
  • Про протипіхотні міни від США
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Наступление на Большую Новоселку, новые российские генералы и дистанционные мины ADAM – главное о войне за неделю
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