Чому припинення транзиту російського газу призвело до істерик Словаччини і Придністров'я? Пояснює Андрій Коболєв

1 січня Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Таке рішення викликало погрози і образи з боку Словаччини та Угорщини. Прем'єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо навіть поїхав до Москви на поклон до Володимира Путіна і заявив, що Словаччина втрачає 500 мільйонів доларів доходів, і в цьому винна не Кремль, а Україна.

З іншого боку, припинення транзиту через територію України позбавило прямих поставок невизнане Придністров’я, так звана влада якого заявляє, що газу залишилось ледь-ледь до кінця січня.

Чи правильно Україна зробила, припинивши транзит російського газу, чому насправді істерить Фіцо та чи може Київ реально допомогти Молдові вирішити проблеми замерзаючого Придністров'я.

Всі ці теми "Українська правда" підняла в подкасті "Кляті питання" з колишнім головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.