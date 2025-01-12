Почему прекращение транзита российского газа привело к истерикам Словакии и Приднестровья? Объясняет Андрей Коболев

1 января Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Такое решение вызвало угрозы и оскорбления со стороны Словакии и Венгрии. Премьер-министр Словакии Роберта Фицо даже поехал в Москву на поклон к Владимиру Путину и заявил, что Словакия теряет 500 миллионов долларов доходов, и в этом виноват не Кремль, а Украина.

С другой стороны, прекращение транзита через территорию Украины лишило прямых поставок непризнанное Приднестровье, так называемая власть которого заявляет, что газа осталось едва-едва до конца января.

Правильно ли Украина сделала, прекратив транзит российского газа, почему на самом деле истерит Фицо и может ли Киев реально помочь Молдове решить проблемы замерзающего Приднестровья.

Все эти темы "Украинская правда" подняла в подкасте "Кляті питання" с бывшим председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.