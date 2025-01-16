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Подкаст "Кляті питання"

Криза сухопутки, підрив шахти під Покровськом та нові ворожі БПЛА – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Четвер, 16 січня 2025, 18:04

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Складну ситуацію на фронті;
  • Підрив шахти у селі Піщане біля Покровська;
  • Переведення з Повітряних сил у сухопутні;
  • Призупинення поповнення нових підрозділів;
  • Масовані удари по РФ та удари РФ по Україні
  • Іранські та російські безпілотники
  • САУ RCH 155, які може отримати Україна від Німеччини.
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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