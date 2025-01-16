Криза сухопутки, підрив шахти під Покровськом та нові ворожі БПЛА – головне про війну за тиждень
— Четвер, 16 січня 2025, 18:04
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Складну ситуацію на фронті;
- Підрив шахти у селі Піщане біля Покровська;
- Переведення з Повітряних сил у сухопутні;
- Призупинення поповнення нових підрозділів;
- Масовані удари по РФ та удари РФ по Україні
- Іранські та російські безпілотники
- САУ RCH 155, які може отримати Україна від Німеччини.
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Подкаст "Кляті питання"
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