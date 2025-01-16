Кризис сухопутки, подрыв шахты под Покровском и новые вражеские БПЛА - главное о войне за неделю
— Четверг, 16 января 2025, 18:04
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим о:
- Сложной ситуации на фронте;
- Подрыве шахты в селе Песчаное возле Покровска;
- Переводе из Воздушных сил в сухопутные;
- Приостановлении пополнения новых подразделений;
- Массированных ударах по РФ и ударах РФ по Украине;
- Иранских и российских беспилотниках;
- САУ RCH 155, которые может получить Украина от Германии.
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Кляті питання
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