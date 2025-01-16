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Кляті питання

Кризис сухопутки, подрыв шахты под Покровском и новые вражеские БПЛА - главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 16 января 2025, 18:04

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим о:

  • Сложной ситуации на фронте;
  • Подрыве шахты в селе Песчаное возле Покровска;
  • Переводе из Воздушных сил в сухопутные;
  • Приостановлении пополнения новых подразделений;
  • Массированных ударах по РФ и ударах РФ по Украине;
  • Иранских и российских беспилотниках;
  • САУ RCH 155, которые может получить Украина от Германии.
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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