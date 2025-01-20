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Подкаст "Кляті питання"

Канада ніколи не стане 51-м штатом – екс-посол у Канаді Андрій Шевченко

Євген Будерацький — Понеділок, 20 січня 2025, 15:27

Ще не вступивши на посаду президента США Дональд Трамп встиг наробити скандальних заяв, які поставили на вуха пів світу. Він уже хоче контролювати Гренландію, Панамський канал і фактично оголосив "митну війну" та проголосив "51-м штатом" здавалося б найбільш дружню та близьку країну - Канаду.

Ці заяви співпали з політичною кризою у самій Канаді, де після розладу у Ліберальній партії, подав у відставку прем’єр-міністр Джастін Трюдо. Багато хто побачив у цих подіях причинно-наслідкові зв’язки.

Що собою уявляє нинішня Канада?

Яка насправді політична, економічна і міграційна ситуація в країні?

Чи справді заяви Трампа сприяли відставці Трюдо?

Чому посварились Трюдо і канадійка з українським корінням Христя Фріланд?

Наскільки сильні позиції української діаспори в Канаді та як вплинуть політичні зміни на підтримку Оттави нашої країни?

Та й загалом, про все, що ви хотіли знати про політичне життя Канади і чому вона ніколи не стане 51-м штатом США, Євген Будерацький поговорив у подкасті "Кляті питання" з колишнім надзвичайним, повноважним послом України в Канаді та головою місії Світового Конгресу українців у Києві Андрієм Шевченком.

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