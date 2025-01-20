Канада ніколи не стане 51-м штатом – екс-посол у Канаді Андрій Шевченко
Ще не вступивши на посаду президента США Дональд Трамп встиг наробити скандальних заяв, які поставили на вуха пів світу. Він уже хоче контролювати Гренландію, Панамський канал і фактично оголосив "митну війну" та проголосив "51-м штатом" здавалося б найбільш дружню та близьку країну - Канаду.
Ці заяви співпали з політичною кризою у самій Канаді, де після розладу у Ліберальній партії, подав у відставку прем’єр-міністр Джастін Трюдо. Багато хто побачив у цих подіях причинно-наслідкові зв’язки.
Що собою уявляє нинішня Канада?
Яка насправді політична, економічна і міграційна ситуація в країні?
Чи справді заяви Трампа сприяли відставці Трюдо?
Чому посварились Трюдо і канадійка з українським корінням Христя Фріланд?
Наскільки сильні позиції української діаспори в Канаді та як вплинуть політичні зміни на підтримку Оттави нашої країни?
Та й загалом, про все, що ви хотіли знати про політичне життя Канади і чому вона ніколи не стане 51-м штатом США, Євген Будерацький поговорив у подкасті "Кляті питання" з колишнім надзвичайним, повноважним послом України в Канаді та головою місії Світового Конгресу українців у Києві Андрієм Шевченком.
Подкаст "Кляті питання"
Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.
Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах