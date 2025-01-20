Канада никогда не станет 51-м штатом - экс-посол в Канаде Андрей Шевченко
Еще не вступив в должность президента США Дональд Трамп успел наделать скандальных заявлений, которые поставили на уши полмира. Он уже хочет контролировать Гренландию, Панамский канал и фактически объявил "таможенную войну" и провозгласил "51-м штатом" казалось бы наиболее дружественную и близкую страну - Канаду.
Эти заявления совпали с политическим кризисом в самой Канаде, где после разлада в Либеральной партии, подал в отставку премьер-министр Джастин Трюдо. Многие увидели в этих событиях причинно-следственные связи.
Что собой представляет нынешняя Канада?
Какова на самом деле политическая, экономическая и миграционная ситуация в стране?
Действительно ли заявления Трампа способствовали отставке Трюдо?
Почему поссорились Трюдо и канадка с украинскими корнями Христя Фриланд?
Насколько сильны позиции украинской диаспоры в Канаде и как повлияют политические изменения на поддержку Оттавы нашей страны?
Да и вообще, обо всем, что вы хотели знать о политической жизни Канады и почему она никогда не станет 51-м штатом США, Евгений Будерацкий поговорил в подкасте "Кляті питання" с бывшим чрезвычайным, полномочным послом Украины в Канаде и главой миссии Всемирного Конгресса украинцев в Киеве Андреем Шевченко.
Кляті питання
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