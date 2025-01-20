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Кляті питання

Канада никогда не станет 51-м штатом - экс-посол в Канаде Андрей Шевченко

Евгений Будерацкий — Понедельник, 20 января 2025, 15:27

Еще не вступив в должность президента США Дональд Трамп успел наделать скандальных заявлений, которые поставили на уши полмира. Он уже хочет контролировать Гренландию, Панамский канал и фактически объявил "таможенную войну" и провозгласил "51-м штатом" казалось бы наиболее дружественную и близкую страну - Канаду.

Эти заявления совпали с политическим кризисом в самой Канаде, где после разлада в Либеральной партии, подал в отставку премьер-министр Джастин Трюдо. Многие увидели в этих событиях причинно-следственные связи.

Что собой представляет нынешняя Канада?

Какова на самом деле политическая, экономическая и миграционная ситуация в стране?

Действительно ли заявления Трампа способствовали отставке Трюдо?

Почему поссорились Трюдо и канадка с украинскими корнями Христя Фриланд?

Насколько сильны позиции украинской диаспоры в Канаде и как повлияют политические изменения на поддержку Оттавы нашей страны?

Да и вообще, обо всем, что вы хотели знать о политической жизни Канады и почему она никогда не станет 51-м штатом США, Евгений Будерацкий поговорил в подкасте "Кляті питання" с бывшим чрезвычайным, полномочным послом Украины в Канаде и главой миссии Всемирного Конгресса украинцев в Киеве Андреем Шевченко.

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Кляті питання

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