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Подкаст "Кляті питання"

Проблемні точки фронту, суд над генералами та нове озброєння з КНДР для Росії – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 24 січня 2025, 19:24

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Найбільш проблемні ділянки фронту та причини успіху росіян на цих ділянках;
  • Підозру трьох командирів у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину Харківщини у травні 2024-го та проблему відсутності військової юстиції;
  • Нові балістичні ракети, артилерію та РСЗВ, які КНДР планує передати Росії цього року
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Проблемні точки фронту, суд над генералами та нове озброєння з КНДР для Росії – головне про війну за тиждень
24 січня 2025, 19:24 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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