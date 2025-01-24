Проблемні точки фронту, суд над генералами та нове озброєння з КНДР для Росії – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 24 січня 2025, 19:24
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Найбільш проблемні ділянки фронту та причини успіху росіян на цих ділянках;
- Підозру трьох командирів у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину Харківщини у травні 2024-го та проблему відсутності військової юстиції;
- Нові балістичні ракети, артилерію та РСЗВ, які КНДР планує передати Росії цього року
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Подкаст "Кляті питання"
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