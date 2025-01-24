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Кляті питання

Проблемные точки фронта, суд над генералами и новое вооружение из КНДР для России - главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 24 января 2025, 19:24

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим о:

  • Наиболее проблемных участках фронта и причинах успеха россиян на этих участках;
  • Подозрении трех командиров в халатности, из-за которой враг смог захватить часть Харьковщины в мае 2024-го и проблеме отсутствия военной юстиции;
  • Новых баллистических ракетах, артиллерии и РСЗО, которые КНДР планирует передать России в этом году
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Проблемные точки фронта, суд над генералами и новое вооружение из КНДР для России - главное о войне за неделю
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