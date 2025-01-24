Проблемные точки фронта, суд над генералами и новое вооружение из КНДР для России - главное о войне за неделю
— Пятница, 24 января 2025, 19:24
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим о:
- Наиболее проблемных участках фронта и причинах успеха россиян на этих участках;
- Подозрении трех командиров в халатности, из-за которой враг смог захватить часть Харьковщины в мае 2024-го и проблеме отсутствия военной юстиции;
- Новых баллистических ракетах, артиллерии и РСЗО, которые КНДР планирует передать России в этом году
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Кляті питання
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