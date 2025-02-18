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Подкаст "Кляті питання"

Як пройшла Мюнхенська безпекова конференція – говоримо зі Світланою Заліщук

Федір Попадюк — Вівторок, 18 лютого 2025, 22:05

Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген назвав цьогорічну конференцію "європейським кошмаром", що відображає глобальний стан системи безпеки.

Мюнхенська конференція з безпеки – це щорічна зустріч, яка збирає світових лідерів, політиків, військових та експертів, для обговорення безпекових питань та майбутнього світу.

Цьогорічна конференція важлива у багатьох аспектах. Вона відбувається після того, як Дональд Трамп став президентом США та на фоні новин про можливі перемовини між Україною та Росією.

Так, виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса, в якому він розкритикував Європу, вже називають історичним, бо він знаменував обнулення Євро-Атлантичної єдності та початок ще однієї зміни світового порядку.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо зі Світланою Заліщук — журналісткою, громадською діячкою та народною депутаткою 8-го скликання про те, що відбувалося на конференції та які наслідки вона матиме для України, Європи та світу.

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