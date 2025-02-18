Как прошла Мюнхенская конференция по безопасности - говорим со Светланой Залищук

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал нынешнюю конференцию "европейским кошмаром", отражающим глобальное состояние системы безопасности.

Мюнхенская конференция по безопасности - это ежегодная встреча, которая собирает мировых лидеров, политиков, военных и экспертов, для обсуждения вопросов безопасности и будущего мира.

Нынешняя конференция важна во многих аспектах. Она происходит после того, как Дональд Трамп стал президентом США и на фоне новостей о возможных переговорах между Украиной и Россией.

Так, выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса, в котором он раскритиковал Европу, уже называют историческим, потому что оно знаменовало обнуление Евро-Атлантического единства и начало еще одного изменения мирового порядка.

В новом эпизоде подкаста "Кляті питання" говорим со Светланой Залищук – журналисткой, общественным деятелем и народным депутатом 8-го созыва о том, что происходило на конференции и какие последствия она будет иметь для Украины, Европы и мира.