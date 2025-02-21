Зброя США в Україні та гонка виробників дронів – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 21 лютого 2025, 13:13
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Ситуацію на фронті, збільшення інтенсивності бойових дій
- Допомогу, яку Україна отримує від США та що може статися у разі зупинки цієї допомоги
- Дослідження британського Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень про тактичні розробки на третьому році російсько-української війни
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