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Подкаст "Кляті питання"

Зброя США в Україні та гонка виробників дронів – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 21 лютого 2025, 13:13

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Ситуацію на фронті, збільшення інтенсивності бойових дій
  • Допомогу, яку Україна отримує від США та що може статися у разі зупинки цієї допомоги
  • Дослідження британського Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень про тактичні розробки на третьому році російсько-української війни
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Зброя США в Україні та гонка виробників дронів – головне про війну за тиждень
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