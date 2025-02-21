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Кляті питання

Оружие США в Украине и гонка производителей дронов – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 21 февраля 2025, 13:13

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим про:

  • Ситуацию на фронте, увеличение интенсивности боевых действий;
  • Помощь, которую Украина получает от США и что может произойти в случае остановки этой помощи;
  • Исследование британского Королевского Объединенного института оборонных исследований о тактических разработках на третьем году российско-украинской войны;
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Оружие США в Украине и гонка производителей дронов – главное о войне за неделю
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