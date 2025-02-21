Оружие США в Украине и гонка производителей дронов – главное о войне за неделю
— Пятница, 21 февраля 2025, 13:13
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим про:
- Ситуацию на фронте, увеличение интенсивности боевых действий;
- Помощь, которую Украина получает от США и что может произойти в случае остановки этой помощи;
- Исследование британского Королевского Объединенного института оборонных исследований о тактических разработках на третьем году российско-украинской войны;
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Кляті питання
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