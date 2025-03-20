Вихід з Курщини, промацування на Запоріжжі та навчання з Британії — головне про війну за тиждень
— Четвер, 20 березня 2025, 18:18
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Обстріли на фоні розмов про зупинку ударів по енергетиці;
- Ситуацію в Курській області;
- Ситуацію в Торецьку, на Покровському, Куп’янському та Оріхівському напрямках;
- Нестачу ППО та використання FrankenSAM’ів
- Навчання українських військових у Британії
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Подкаст "Кляті питання"
Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.
Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах