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Подкаст "Кляті питання"

Вихід з Курщини, промацування на Запоріжжі та навчання з Британії — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Четвер, 20 березня 2025, 18:18

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Обстріли на фоні розмов про зупинку ударів по енергетиці; 
  • Ситуацію в Курській області; 
  • Ситуацію в Торецьку, на Покровському, Куп’янському та Оріхівському напрямках; 
  • Нестачу ППО та використання FrankenSAM’ів
  • Навчання українських військових у Британії
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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