Выход из Курщины, прощупывание в Запорожской области и учения из Британии – главное о войне за неделю
— Четверг, 20 марта 2025, 18:18
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим про:
- Обстрелы на фоне разговоров об остановке ударов по энергетике;
- Ситуацию в Курской области;
- Ситуацию в Торецке, на Покровском, Купянском и Ореховском направлениях;
- Недостаток ПВО и использование FrankenSAM'ов
- Обучение украинских военных в Британии
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах