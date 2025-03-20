Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Кляті питання

Выход из Курщины, прощупывание в Запорожской области и учения из Британии – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 20 марта 2025, 18:18

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим про:

  • Обстрелы на фоне разговоров об остановке ударов по энергетике;
  • Ситуацию в Курской области;
  • Ситуацию в Торецке, на Покровском, Купянском и Ореховском направлениях;
  • Недостаток ПВО и использование FrankenSAM'ов
  • Обучение украинских военных в Британии
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти АбукАбук RSSRSS

Реклама:

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Реклама:
Выход из Курщины, прощупывание в Запорожской области и учения из Британии – главное о войне за неделю
20 марта 2025, 18:18 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Украина выходит из отопительного сезона: вернутся ли отключения света?
18 марта 2025, 13:59 — Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина
Переговоры в Джидде и Москве и украинские силовики против оппозиции
16 марта 2025, 20:33 — Роман Романюк, Роман Кравец
Должна ли Украина открывать экспорт оружия? Говорим с Екатериной Михалко
15 марта 2025, 12:59 — Федор Попадюк
30-дневное перемирие, выход из Курщины и империя Комарницкого – "УП. Чат"
14 марта 2025, 13:25 — Татьяна Даниленко
Все подкасты...
Каналы
Нечитані вірші
10 эпизодов
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
7 эпизодов
Кляті питання
261 эпизод
УП-2
39 эпизодов
УП. Чат
26 эпизодов
УП. Вголос
71 эпизод
Хроніки економіки
108 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Оборонcast
6 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 эпизода
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
58 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов