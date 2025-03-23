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Подкаст "Кляті питання"

Кличко хоче поставити фонтан замість Леніна. Що з цим не так? Розповідає Євгенія Кулеба

Євген Будерацький — Неділя, 23 березня 2025, 19:02

У той самий час як у Києві не вщухає скандал довкола "плівок Комарницького", в столичному інформаційному просторі з’явилася ще одна примітна новина. КМДА запустила процес втілення давнішньої мрії київського міського голови Віталія Кличка встановити на місці поваленого пам’ятника Леніну навпроти Бесарабського ринку фонтан. 

Архітектурно-містобудівна рада при департаменті містобудування й архітектури КМДА "взяла до уваги" пропозицію компанії "Фармак" зробити благоустрій зеленої зони на розі Хрещатика й бульвару Тараса Шевченка і встановити фонтан.

При цьому широкого громадського обговорення знову не відбулося. Євген Будерацький у подкасті "Кляті питання" разом з депутаткою Київської міської ради Євгенією Кулебою обговорюють, що не так з ініціативою мера та діями КМДА. 

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Кличко хоче поставити фонтан замість Леніна. Що з цим не так? Розповідає Євгенія Кулеба
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