Кличко хочет поставить фонтан вместо Ленина. Что с этим не так? Рассказывает Евгения Кулеба
В то самое время как в Киеве не утихает скандал вокруг "пленок Комарницкого", в столичном информационном пространстве появилась еще одна примечательная новость. КГГА запустила процесс воплощения давней мечты киевского городского головы Виталия Кличко установить на месте поваленного памятника Ленину напротив Бессарабского рынка фонтан.
Архитектурно-градостроительный совет при департаменте градостроительства и архитектуры КГГА "принял во внимание" предложение компании "Фармак" сделать благоустройство зеленой зоны на углу Крещатика и бульвара Тараса Шевченко и установить фонтан.
При этом широкого общественного обсуждения снова не произошло. Евгений Будерацкий в подкасте "Кляті питання" вместе с депутатом Киевского городского совета Евгенией Кулебой обсуждают, что не так с инициативой мэра и действиями КГГА.
Кляті питання
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