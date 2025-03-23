Кличко хочет поставить фонтан вместо Ленина. Что с этим не так? Рассказывает Евгения Кулеба

В то самое время как в Киеве не утихает скандал вокруг "пленок Комарницкого", в столичном информационном пространстве появилась еще одна примечательная новость. КГГА запустила процесс воплощения давней мечты киевского городского головы Виталия Кличко установить на месте поваленного памятника Ленину напротив Бессарабского рынка фонтан.

Архитектурно-градостроительный совет при департаменте градостроительства и архитектуры КГГА "принял во внимание" предложение компании "Фармак" сделать благоустройство зеленой зоны на углу Крещатика и бульвара Тараса Шевченко и установить фонтан.

При этом широкого общественного обсуждения снова не произошло. Евгений Будерацкий в подкасте "Кляті питання" вместе с депутатом Киевского городского совета Евгенией Кулебой обсуждают, что не так с инициативой мэра и действиями КГГА.