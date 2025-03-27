Визволення Надії, обстріли після переговорів та французи над Чорним морем – головне про війну за тиждень
— Четвер, 27 березня 2025, 20:52
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Перемовини в Ер-Ріяді та обстріли, які продовжуються після них;
- Розвідувальний політ французької авіації над Чорним морем;
- Ситуацію на фронтах
- Нові безпекові альянси у Європі
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