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Подкаст "Кляті питання"

Визволення Надії, обстріли після переговорів та французи над Чорним морем – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Четвер, 27 березня 2025, 20:52

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Перемовини в Ер-Ріяді та обстріли, які продовжуються після них;
  • Розвідувальний політ французької авіації над Чорним морем;
  • Ситуацію на фронтах
  • Нові безпекові альянси у Європі
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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