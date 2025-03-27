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Кляті питання

Освобождение Надии, обстрелы после переговоров и французы над Черным морем – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 27 марта 2025, 20:52

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим про:

  • Переговоры в Эр-Рияде и обстрелы, которые продолжаются после них;
  • Разведывательный полет французской авиации над Черным морем;
  • Ситуацию на фронтах
  • Новые оборонные альянсы в Европе
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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