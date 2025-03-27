Освобождение Надии, обстрелы после переговоров и французы над Черным морем – главное о войне за неделю
— Четверг, 27 марта 2025, 20:52
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим про:
- Переговоры в Эр-Рияде и обстрелы, которые продолжаются после них;
- Разведывательный полет французской авиации над Черным морем;
- Ситуацию на фронтах
- Новые оборонные альянсы в Европе
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Кляті питання
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