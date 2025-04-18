КНДР постачає снаряди Росії, штурми технікою на фронті та ракетний терор – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 18 квітня 2025, 16:49
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Те, як РФ використовує ракетні обстріли для терору українців;
- Ситуацію на фронтах та поновлення росіянами штурмів на техніці та мотоциклах;
- Статтю Reuters про те, як КНДР допомогає РФ та як Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів
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