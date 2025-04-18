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Подкаст "Кляті питання"

КНДР постачає снаряди Росії, штурми технікою на фронті та ракетний терор – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 18 квітня 2025, 16:49

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Те, як РФ використовує ракетні обстріли для терору українців; 
  • Ситуацію на фронтах та поновлення росіянами штурмів на техніці та мотоциклах;
  • Статтю Reuters про те, як КНДР допомогає РФ та як Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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КНДР постачає снаряди Росії, штурми технікою на фронті та ракетний терор – головне про війну за тиждень
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