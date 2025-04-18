КНДР поставляет снаряды России, штурмы техникой на фронте и ракетный террор - главное о войне за неделю
— Пятница, 18 апреля 2025, 16:49
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим про:
- То, как РФ использует ракетные обстрелы для террора украинцев;
- Ситуацию на фронтах и возобновление россиянами штурмов на технике и мотоциклах;
- Статью Reuters о том, как КНДР помогает РФ и как Северная Корея за последние 20 месяцев передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов
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Кляті питання
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