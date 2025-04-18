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Кляті питання

КНДР поставляет снаряды России, штурмы техникой на фронте и ракетный террор - главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 18 апреля 2025, 16:49

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим про:

  • То, как РФ использует ракетные обстрелы для террора украинцев;
  • Ситуацию на фронтах и возобновление россиянами штурмов на технике и мотоциклах;
  • Статью Reuters о том, как КНДР помогает РФ и как Северная Корея за последние 20 месяцев передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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КНДР поставляет снаряды России, штурмы техникой на фронте и ракетный террор - главное о войне за неделю
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