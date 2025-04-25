Ідеолог антидемократичних ідей що вплинув на трампістів: Хто такий Кертіс Ярвін?
"Він антидемократ і прихильник Трампа: маловідомий блогер-"темний просвітник", який впливає на наступну адміністрацію США". "Звідки у Джей-Ді Венса беруться його дивні, жахливі техноавторитарні ідеї" – це тільки частина заголовків до публікацій, які з’язвилися в західних медіа впродовж останнього року та присвячені блогеру Кертісу Ярвіну.
Про Ярвіна говорили під час першого терміну Трампа як про людину, чиї роботи заклали теоретичне підгрунтя "трампізму" і що він таємно консультував стратега Трампа Стіва Беннона.
Зараз про Ярвіна говорять як про людину, ідеями якого надихається віце-президент США Джей Ді Венс та інші впливові трампісти.
Чому Ярвін не вірить у демократію та яку альтернативу пропонує? І які його ідеї вже втілює адміністрація Трампа? Розповідає у новому епізоді Клятих питань
Всі англомовні тексти про Кертіса Ярвіна ви можете почитати за посиланням.
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