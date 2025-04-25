Идеолог антидемократических идей, повлиявший на трампистов: Кто такой Кертис Ярвин?
"Он антидемократ и сторонник Трампа: малоизвестный блогер-"темный просветитель", который влияет на следующую администрацию США". "Откуда у Джей-Ди Вэнса берутся его странные, ужасные техноавторитарные идеи" - это только часть заголовков к публикациям, которые появились в западных медиа в течение последнего года и посвящены блогеру Кертису Ярвину.
О Ярвине говорили во время первого срока Трампа как о человеке, чьи работы заложили теоретическую основу "трампизма" и что он тайно консультировал стратега Трампа Стива Бэннона.
Сейчас о Ярвине говорят как о человеке, идеями которого вдохновляется вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие влиятельные трамписты.
Почему Ярвин не верит в демократию и какую альтернативу предлагает? И какие его идеи уже воплощает администрация Трампа? Рассказывает в новом эпизоде Злых вопросов
Все англоязычные тексты о Кертисе Ярвине вы можете почитать по ссылке.
Кляті питання
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