Идеолог антидемократических идей, повлиявший на трампистов: Кто такой Кертис Ярвин?

"Он антидемократ и сторонник Трампа: малоизвестный блогер-"темный просветитель", который влияет на следующую администрацию США". "Откуда у Джей-Ди Вэнса берутся его странные, ужасные техноавторитарные идеи" - это только часть заголовков к публикациям, которые появились в западных медиа в течение последнего года и посвящены блогеру Кертису Ярвину.

О Ярвине говорили во время первого срока Трампа как о человеке, чьи работы заложили теоретическую основу "трампизма" и что он тайно консультировал стратега Трампа Стива Бэннона.

Сейчас о Ярвине говорят как о человеке, идеями которого вдохновляется вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие влиятельные трамписты.

Почему Ярвин не верит в демократию и какую альтернативу предлагает? И какие его идеи уже воплощает администрация Трампа? Рассказывает в новом эпизоде Злых вопросов

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