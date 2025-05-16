Переговори в Стамбулі, великий наступ РФ на Донеччині та ракета "Бандероль" – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 16 травня 2025, 18:13
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Переговори у Туреччині та чому вони не наближають припинення вогню;
- Нового керівника російських сухопутних військ Андрія Мордачова
- Наступ та просування росіян на Донеччині
- Удари збройних сил РФ по українській логістиці
- Російську ракету-дрон "Бандероль"
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