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Подкаст "Кляті питання"

Переговори в Стамбулі, великий наступ РФ на Донеччині та ракета "Бандероль" – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 16 травня 2025, 18:13

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Переговори у Туреччині та чому вони не наближають припинення вогню;
  • Нового керівника російських сухопутних військ Андрія Мордачова
  • Наступ та просування росіян на Донеччині
  • Удари збройних сил РФ по українській логістиці
  • Російську ракету-дрон "Бандероль"
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Переговори в Стамбулі, великий наступ РФ на Донеччині та ракета "Бандероль" – головне про війну за тиждень
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