Переговоры в Стамбуле, большое наступление РФ в Донецкой области и ракета "Бандероль" – главное о войне за неделю
— Пятница, 16 мая 2025, 18:13
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим о:
- Переговорах в Турции и почему они не приближают прекращение огня;
- Новом руководителе российских сухопутных войск Андрее Мордачеве
- Наступление и продвижение россиян в Донецкой области
- Удары вооруженных сил РФ по украинской логистике
- Российскую ракету-дрон "Бандероль"
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Кляті питання
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