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Подкаст "Кляті питання"

Червона лінія Трампа і Путіна, мотоциклетна рота в ЗСУ і загрози для Сум – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 23 травня 2025, 17:08

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Чи може РФ воювати вічно?
  • Як США хоче, але поки що не може вийти з переговорного процесу?
  • Що відбувається на фронтах?
  • Чому в ЗСУ з’явилась перша штурмова мотоциклетна рота?
  • Що варто знати про заяви командира батальйону 47 омб "Магура" про "дебільні задачі" командування?
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Червона лінія Трампа і Путіна, мотоциклетна рота в ЗСУ і загрози для Сум – головне про війну за тиждень
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