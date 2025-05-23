Червона лінія Трампа і Путіна, мотоциклетна рота в ЗСУ і загрози для Сум – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 23 травня 2025, 17:08
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Чи може РФ воювати вічно?
- Як США хоче, але поки що не може вийти з переговорного процесу?
- Що відбувається на фронтах?
- Чому в ЗСУ з’явилась перша штурмова мотоциклетна рота?
- Що варто знати про заяви командира батальйону 47 омб "Магура" про "дебільні задачі" командування?
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Подкаст "Кляті питання"
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