Красная линия Трампа и Путина, мотоциклетная рота в ВСУ и угрозы для Сум – главное о войне за неделю
— Пятница, 23 мая 2025, 17:08
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим про:
- Может ли РФ воевать вечно?
- Как США хочет, но пока не может выйти из переговорного процесса?
- Что происходит на фронтах?
- Почему в ВСУ появилась первая штурмовая мотоциклетная рота?
- Что стоит знать о заявлениях командира батальона 47 омб "Магура" о "дебильных задачах" командования?
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Кляті питання
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