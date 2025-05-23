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Кляті питання

Красная линия Трампа и Путина, мотоциклетная рота в ВСУ и угрозы для Сум – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 23 мая 2025, 17:08

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим про:

  • Может ли РФ воевать вечно?
  • Как США хочет, но пока не может выйти из переговорного процесса?
  • Что происходит на фронтах?
  • Почему в ВСУ появилась первая штурмовая мотоциклетная рота?
  • Что стоит знать о заявлениях командира батальона 47 омб "Магура" о "дебильных задачах" командования?
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Красная линия Трампа и Путина, мотоциклетная рота в ВСУ и угрозы для Сум – главное о войне за неделю
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