Мільйон втрат РФ, напад на Естонію та загроза для Одеси – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 13 червня 2025, 15:04
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про:
- Чи може Росія напасти на інші європейські країни?
- Нові російські комбіновані атаки по Україні та українські атаки вглиб РФ
- Ситуацію на фронтах
- Мільйон втрат у росіян та як правильно його рахувати
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Подкаст "Кляті питання"
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