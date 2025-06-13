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Подкаст "Кляті питання"

Мільйон втрат РФ, напад на Естонію та загроза для Одеси – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 13 червня 2025, 15:04

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про: 

  • Чи може Росія напасти на інші європейські країни? 
  • Нові російські комбіновані атаки по Україні та українські атаки вглиб РФ
  • Ситуацію на фронтах
  • Мільйон втрат у росіян та як правильно його рахувати
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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