Миллион потерь РФ, нападение на Эстонию и угроза для Одессы – главное о войне за неделю
— Пятница, 13 июня 2025, 15:04
В новом эпизоде подкаста "Кляті питання" говорим про:
- Может ли Россия напасть на другие европейские страны?
- Новые российские комбинированные атаки по Украине и украинские атаки вглубь РФ;
- Ситуацию на фронтах;
- Миллион потерь у россиян и как правильно его считать
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Кляті питання
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