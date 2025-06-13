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Кляті питання

Миллион потерь РФ, нападение на Эстонию и угроза для Одессы – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 13 июня 2025, 15:04

В новом эпизоде подкаста "Кляті питання" говорим про:

  • Может ли Россия напасть на другие европейские страны?
  • Новые российские комбинированные атаки по Украине и украинские атаки вглубь РФ;
  • Ситуацию на фронтах;
  • Миллион потерь у россиян и как правильно его считать
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Кляті питання

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