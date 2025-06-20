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Подкаст "Кляті питання"

Нові "Шахеди" в атаках на Київ, протидія РФ спуфінгу і вплив ірано-ізраїльської війни – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 20 червня 2025, 18:02

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про: 

  • Нові комбіновані атаки РФ по Україні та її особливості
  • Нові російські дрони 
  • Ситуацію на фронтах 
  • Удари Ізраїлю по Ірану
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Нові "Шахеди" в атаках на Київ, протидія РФ спуфінгу і вплив ірано-ізраїльської війни – головне про війну за тиждень
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