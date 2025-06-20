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Кляті питання

Новые "Шахеды" в атаках на Киев, противодействие РФ спуфингу и влияние ирано-израильской войны – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 20 июня 2025, 18:02

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим о:

  • Новых комбинированных атаках РФ по Украине и их особенностях
  • Новых российских дронах
  • Ситуации на фронтах
  • Ударах Израиля по Ирану
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Новые "Шахеды" в атаках на Киев, противодействие РФ спуфингу и влияние ирано-израильской войны – главное о войне за неделю
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