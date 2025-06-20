Новые "Шахеды" в атаках на Киев, противодействие РФ спуфингу и влияние ирано-израильской войны – главное о войне за неделю
— Пятница, 20 июня 2025, 18:02
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим о:
- Новых комбинированных атаках РФ по Украине и их особенностях
- Новых российских дронах
- Ситуации на фронтах
- Ударах Израиля по Ирану
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Кляті питання
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