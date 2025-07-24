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Подкаст "Кляті питання"

Кремлівська брехня в Стамбулі, протести і війна, росіяни в Покровську – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Четвер, 24 липня 2025, 18:57

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Підсумки перемовин у Стамбулі між делегаціями України та РФ
  • Готовність США продати Україні зброю
  • Вплив скандалу навколо НАБУ та САП на військову підтримку збоку партнерів
  • Ситуацію на фронті та тиск на Покровськ
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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