Кремлівська брехня в Стамбулі, протести і війна, росіяни в Покровську – головне про війну за тиждень
— Четвер, 24 липня 2025, 18:57
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Підсумки перемовин у Стамбулі між делегаціями України та РФ
- Готовність США продати Україні зброю
- Вплив скандалу навколо НАБУ та САП на військову підтримку збоку партнерів
- Ситуацію на фронті та тиск на Покровськ
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