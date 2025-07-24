Кремлевская ложь в Стамбуле, протесты и война, россияне в Покровске – главное о войне за неделю
— Четверг, 24 июля 2025, 18:57
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим о:
- Итогах переговоров в Стамбуле между делегациями Украины и РФ;
- Готовности США продать Украине оружие;
- Влиянии скандала вокруг НАБУ и САП на военную поддержку со стороны партнеров;
- Ситуации на фронте и давлении на Покровск;
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Кляті питання
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