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Кляті питання

Кремлевская ложь в Стамбуле, протесты и война, россияне в Покровске – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 24 июля 2025, 18:57

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим о:

  • Итогах переговоров в Стамбуле между делегациями Украины и РФ;
  • Готовности США продать Украине оружие;
  • Влиянии скандала вокруг НАБУ и САП на военную поддержку со стороны партнеров;
  • Ситуации на фронте и давлении на Покровск;
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Кремлевская ложь в Стамбуле, протесты и война, россияне в Покровске – главное о войне за неделю
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