"Шахеди" в Польщі, українські "Ланцети" та Добропільський виступ – головне про війну за тиждень
— Четвер, 11 вересня 2025, 18:14
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Атаку російських дронів на Польщу та наслідки цієї атаки;
- Ситуацію навколо Добропільського виступу;
- Українські аналоги "ланцетів".
