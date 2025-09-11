Все разделы
Кляті питання

"Шахеды" в Польше, украинские "Ланцеты" и Добропольский выступ – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 11 сентября 2025, 18:14

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим о:

  • Атаке российских дронов на Польшу и последствиях этой атаки;
  • Ситуации вокруг Добропольского выступа;
  • Украинских аналогах "ланцетов".
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти АбукАбук RSSRSS

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

