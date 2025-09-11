"Шахеды" в Польше, украинские "Ланцеты" и Добропольский выступ – главное о войне за неделю
— Четверг, 11 сентября 2025, 18:14
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим о:
- Атаке российских дронов на Польшу и последствиях этой атаки;
- Ситуации вокруг Добропольского выступа;
- Украинских аналогах "ланцетов".
Кляті питання
