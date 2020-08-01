Диво у пробірці: Як проходить штучне запліднення, та з чого починається день ембріолога

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Наталія БушковськаNataliia Bushkovska
Субота, 1 серпня 2020, 08:00

Ви знали, що одними з найбільших постачальників сперми у світі є датчани?

Так, в Данії 10% населення народжується за допомогою штучного запліднення і їхні чоловіки здають сперму так, що аж гай гуде! А от українські чоловіки в цьому пасуть задніх. Чому?

Як взагалі проходить штучне запліднення? Скільки платять донору сперми? Чи ризикує чимось жінка, коли зачинає дитину за допомогою репродуктивних технологій. Як штучне запліднення мож попередити деякі генетичні аномалії і з чого починається день ембріолога?

Про ці та багато інших питань у нашому новому подкасті відповідає ембріологиня Ольга Малюта.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

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