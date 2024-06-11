Як обрати косметику та не витратити дарма купу грошей?
— Вівторок, 11 червня 2024, 15:59
Як обрати косметику і не купити "пес_його_зна_шо" в баночці?
Щоб розібратись в цьому, ми запросили в студію хімікиню-технологиню та розробницю косметики Ніну Слепкову.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Які інгредієнти в косметиці вказують на те, що її варто покласти назад на полицю?
- Чи дійсно дієві креми з гіалуроновою кислотою?
- Навіщо в шампунь додають колаген?
- Чи помічний колаген в косметиці для обличчя?
- Чи є альтернатива ін'єкційним методам?
- Чи працюють "бабусині рецепти"?
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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