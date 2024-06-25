Час кабачків настав! Говоримо про них, їхню користь та смак
— Вівторок, 25 червня 2024, 17:30
Час кабачків настав!
Це той самий сезон, де ви остаточно зрозумієте, самотні ви чи ні. Адже ніхто не буває самотнім, якщо знайдеться людина, яка подарує вам кабачки.
Але незалежно від того як цей родич гарбузовий потрапить до вас – разом з біологинею та популяризаторкою здорового способу життя Даркою Озерною ми розкажемо вам таке:
- Чим корисні кабачки;
- Як "витиснути" з них все;
- Як готувати їх не лише смачно, але й без великої кількості жиру;
- Все про солодкі страви з кабачка;
- Як кабачки допоможуть пережити зиму;
- І чому кабачки були "хітом 90-х".
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Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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