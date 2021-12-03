Вуглеводи заважають стрункості? Зовсім ні й зараз ми пояснимо чому

Боятись продуктів – модно!

Люди боялись жирів, люди боялись глютену, тепер модно боятись вуглеводів. Ходять чутки, що в модних челенджах схуднення обмежують навіть споживання ягід. А фрукти взагалі бувають під табу в багатьох дієтах.

Проте Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що понад 50% нашої енергії ми повинні отримувати саме з вуглеводів.

І чи не буде шкідливим для нас наше чергове захоплення?

Про це ми поговорили з дієтологом Катериною Толстіковою.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

Чому вуглеводи так нам потрібні?

Чи можна їсти вуглеводи та скинути зайву вагу?

Як вуглеводи на ніч можуть покращити сон.

Звідки пішла мода уникати вуглеводи у своєму харчуванні?

І як відмова від вуглеводів може зіграти не на користь стрункості.

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