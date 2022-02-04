Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Температура - нормальна!

"Мене накриває від новин про війну". Говоримо, як впоратись з тривогою

Наталія Бушковська — П'ятниця, 4 лютого 2022, 17:29

Вже декілька місяців ми тривожно відстежуємо новини.

Попри всі події, продовжується життя і ми, як всі люди, також хвилюємось за здоров'я рідних, за робочі неприємності та побутові дрібниці.

Але іноді здається, що вся ця напруга – це вже занадто.

Що ми просто не можемо впоратись з нею.

З психологом Аллою Рожковою ми поговорили про те, як розпізнати тривогу, як впоратись з нею та як зробити її ефективною.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Soundcloud | Spotify | Overcast | НВ.Подкасти 

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чому тривога – це далеко не завжди погано.
  • Як відрізнити "ефективну тривогу" від "деструктивної тривоги".
  • Які техніки допоможуть зібрати себе до купи, якщо вас "накрило".
  • Що таке декатастрофізація, та як вона може допомогти впоратись з тривожністю.
  • Як зрозуміти, що це не просто ситуативне хвилювання, а вже підозра на тривожний розлад.
  • Вам здається, що ви спокійні, але це не так або нетипові прояви тривожності.

В подкасті згадувався тест на тривожність Бека. 

Ви можете пройти його онлайн. Наприклад, тут.

УВАГА: цей тест може зорієнтувати вас про ваш стан. Це в жодному разі не є діагностикою. Генералізований тривожний розлад може встановити виключно лікар.

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

powered by lun.ua

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

"Мене накриває від новин про війну". Говоримо, як впоратись з тривогою
4 лютого 2022, 17:29 — Наталія Бушковська
Євродонбас – трейлер подкасту
1 лютого 2022, 10:54
Поліцейські зливають персональні дані та чому хотіли звільнити уповноважену з прав людини?
31 січня 2022, 15:35
Чому "тривожну валізку" треба перейменувати?
30 січня 2022, 19:00 — Федір Попадюк
"Люди мають зрозуміти, що податок – це не данина, а внесок у спільну справу". Говоримо з економістами про тіньові ринки
28 січня 2022, 10:20 — За підтримки "Філіп Морріс Україна"
Усі подкасти...
Канали
Українські 90-ті
6 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
82 епізоди
Я не встигаю!
13 епізодів
Температура - нормальна!
42 епізоди
Євродонбас
1 епізод
У тіні
1 епізод
#укрдерждовгобуд
7 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Ок і шо?
61 епізод
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів