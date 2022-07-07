Харчування "на нулі". Розмова про те, як покращити харчування наших бійців

Зона бойових дій — це завжди брак доступу до води та повноцінного харчування.

Але це також і екстремальне фізичне навантаження, яке потребує не лише високої кількості калорій, але й всіх необхідних вітамінів та мікроелементів.

З біологинею Даркою Озерною ми поговорили про те, які лайфхаки можуть допомогти бійцям покращити якість харчування, але не створять побутових складнощів з приготування та зберіганням їжі.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

чому прийшов час звернути увагу на вітаміни в пігулках, зокрема вітамін С, який дуже важливий в процесі загоєння ран;

як не допустити браку білка?

чому саме висівкове печиво - прекрасний смаколик на фронт?

як бути бійцям, які в довоєнні часи дотримувались веганського чи вегетаріанського раціону?

чому найкращі овочі та фрукти на війні — це сушені та сублімовані?

І ще багато лайфхаків, як зробити так, що воїнам "там" було ситно та смачно і не бракувало сил мочити русню!

Посилання на петицію щодо веганських вегетаріанських сухих пайків на фронт можна підписати за посиланням.