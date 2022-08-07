"Я тепер не можу купити антибіотики, бо хочу?!" Розповідаємо, чому антибіотики за рецептом – це нормально

"Я вже бачив випадки, коли людина хворіла на звичайний цистит, а жодні антибіотики не допомагають, крім антибіотиків нового покоління, які вводили вже в умовах стаціонару. І це звичайний цистит. Що буде далі? Нові антибіотики не створюються за день. Іноді на це потрібні десятки років", - розповідає сімейний лікар Ігор Заставний.

Починаючи з 1 серпня, українцям почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики. Тепер українці не зможуть купувати антибіотики як вітамінки, і це велика подія для громадського здоров'я. Саме про антибіотики, нові правила та антибіотикорезистентність ми поговорили у новому епізоді подкасту "Температура – нормальна!" з Ігорем Заставним.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

Чому від антибіотиків за рецептом ніхто не помре.

Як зрозуміти, що вам потрібен антибіотик і вчасно звернутись до лікаря.

Що таке антибіотикорезистентність.

Розповсюджені міфи про антибіотики.

Що робити людям на окупованих територіях?

На що чекати лікарям сімейної (і не лише) медицини.

Слухайте інші епізоди подкасту "Температура – нормальна!":