Хочеш допомогти воїну — здай кров. Ось що про це потрібно знати
Коли почалися повідомлення про контрнаступ на Херсоні, всі відразу подумали про кавуни. Але, на жаль, подумати краще про донацію крові. Якщо ви думаєте, що здавати кров — це не про вас. То, можливо, цей подкаст переконає вас у зворотному.
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Разом з засновницею організації Донор.UA Іриною Славінською ми поговорили про:
- міфи щодо донації крові;
- як підготуватися до здачі крові;
- чому сама процедура зовсім не страшна і довше ви будете заповнювати анкети;
- чому система донації крові потребувала реформування в Україні?
- що ускладнює війна?
- чому здавати кров — це корисно?
Також залишаємо корисні посилання.
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А тут, перелік протипоказів від Центру громадського здоров'я.
Відразу спростуємо небезпечний міф. Як пише лікар-анестезіолог Іван Черненко, якщо ви колись хворіли на гепатит А, то ви можете здавати кров. Просто після хвороби має пройти певний час, а саме — 1 рік після одужання.
Слухайте також інші епізоди подкасту "Температура – нормальна!":
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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